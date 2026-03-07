◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本-韓国（7日、東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平選手が韓国の一戦の前にドジャースで同僚のキム・ヘソン選手とがっちり握手を交わしました。ともに1勝して迎えた直接対決。各チームの国歌斉唱が終わり、体を動かすためにグラウンドに飛び出した大谷選手は、韓国代表のキム・ヘソン選手とがっちり握手。試合直前に談笑する様子があり、健闘を誓い合いまし