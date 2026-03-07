ロシアのプーチン大統領がイランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、外交的な問題解決に向けイランと周辺国の仲介に乗り出す姿勢を示しました。【映像】煙が立ち上るイラン・テヘランの様子ロシア大統領府の発表によりますと、プーチン大統領は6日、ペゼシュキアン大統領との電話会談で、イランの最高指導者ハメネイ師の死去と、市民の犠牲に弔意を示す一方、外交での問題解決を改めて訴えました。そのうえで、イランが報