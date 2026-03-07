野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は７日、東京ドームでの１次ラウンドＣ組で韓国と対戦。日本の先発、菊池雄星（エンゼルス）が初回にいきなり３点を失った。先頭の金倒永に三遊間を割られると、ジャーメイ・ジョーンズには中前に、大リーガーの３番、李政厚にも左前に運ばれ、まさかの３連打でアウトを１つも取れないまま、わずか５球で先制点を献上。その後二死をとって落ち着