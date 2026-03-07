イラン情勢の悪化はアメリカの株式市場にも影響しています。ダウ平均株価は、一時、900ドル以上値下がりしました。【映像】ホルムズ海峡での革命防衛隊の軍事演習の様子中東での武力衝突が拡大する中、原油取引における指標WTIの先物価格は一時、1バレル＝92ドル台をつけ、前の日の終値に比べて14％あまり急騰しました。また、アメリカ労働省が6日に発表した2月の雇用統計で、景気の動向を敏感に示す農業分野以外の就業者数