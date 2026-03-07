【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 vs 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】驚愕！長谷川唯の「神トラップ」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月7日、オーストラリアで開催されている「AFC女子アジアカップ2026」のグループステージ第2戦でチインド女子代表と対戦。日本時間20時のキックオフを前にスタメンが発表された。2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ