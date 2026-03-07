ユヴェントスを率いるルチアーノ・スパレッティ監督は、クラブとの契約延長交渉に臨むことを明かした。6日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が同指揮官のコメントを伝えている。スパレッティ監督は、昨年10月30日にイゴール・トゥドール前監督の後を引き継ぐ形で、ユヴェントスの監督に就任。今季終了までの短期契約を締結した。チームはすでにUEFAチャンピオンズリーグ（CL）とコッパ・イタリアで敗退を喫し、セ