人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）買い物運が良好。アジア雑貨店に寄ると掘り出し物がありそう。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）クヨクヨしても始まらない1日。開き直りがツキを呼びそう。10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）しゃれた雰囲