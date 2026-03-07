◇RIZIN.52（2026年3月7日有明アリーナ）格闘技イベント「RIZIN」は7日、26年開幕戦となる「RIZIN.52」を有明アリーナで開催。メインイベントで秋元強真（JTT）が元ベラトール世界バンタム級王者のパッチー・ミックス（米国）に勝利。10代最後の日を最高な形で締めくくった。19歳が世界の強豪を圧倒した。1R開始早々から速いジャブでミックスを圧倒した。ラウンド終盤には強烈な左パンチでダウンを奪うと、鉄槌やサッカー