◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本-韓国（7日、東京ドーム）侍ジャパンが韓国に先制点を奪われました。侍ジャパンの先発・菊池雄星投手は初回、先頭に2球目を打たれると2番には1ボールからセンターへ運ばれ1塁3塁となります。すると3番のイ・ジョンフ選手に対して初球、154キロのストレートを投げるとレフトへ返され先制点を奪われました。その後、三振とセカンドフライで2アウト1塁2塁としましたが、6番