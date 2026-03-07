◇オープン戦西武7―0ヤクルト（2026年3月7日高知・春野）高知県出身のドラフト6位・川田悠慎外野手（22＝四国銀行）が、地元凱旋の試合で快音を響かせた。5回の守備から途中出場。迎えた8回にヤクルト・高梨の153キロ直球を捉え、オープン戦初安打となる右前打。スタンドのファンからこの日一番の歓声を浴び「地元の高知での試合ということで本当に不思議な感覚。ホッとしたというか、少し肩の力が抜けたかなと思う」