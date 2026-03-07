「オープン戦・オリックス−巨人」（７日、京セラドーム大阪）オープン戦２度目の登板となったベテラン則本が反省を口にした。「点数の取られ方がいけない。これは反省点ですね」２番手として四回からマウンドに上がったが３回を投げ３長打を含む５安打４失点と打ち込まれた。「方向性は間違ってないと思うんですが、結果は必要なので欲しいんですけど、先頭打者だったり、２アウトから（失点）とか、シーズンに入ったら