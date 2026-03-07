◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う侍ジャパンは韓国と対戦。先発の菊池雄星投手（34＝エンゼルス）は初回にまさかの3失点となった。最初で最後のチャンス、と侍ジャパン入りを引き受け、人生で初めて代表のユニホームに袖を通した。2日の強化試合オリックス戦（京セラD）では4回6安打3