熊本市立の多くの中学校できょう、卒業式が行われ、学び舎に別れを告げました。 熊本市中央区の出水(いずみ)南中学校では、3年生263人が旅立ちの日を迎えました。 式では卒業生の代表が成長を支えてくれた保護者たちに感謝の言葉を述べました。卒業生 小賦葵さん「普段はなかなか素直に言えないけれど、本当に感謝しています。ありがとう」 式を終えた生徒たちは…卒業生「３年間楽しかったなって。ちょっとさみしい気持ちはあ