ボートレース戸田の「スカパー！・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦」の初日が、7日に行われた。戸田初参戦の佐野優都（19＝徳島）が、8R6号艇で3着に好走。終日、安定板使用の水面状況で「ターンマークとの距離感が難しいです」と四苦八苦しながらも、バックストレッチで最内から追い上げて2マークで3番手まで追い上げた。「チルトを上げてペラも前検とは違う形に叩いて、そこそこは伸びていた。ただ、出足がなかったのでピ