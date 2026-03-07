元ＨＫＴ４８のタレント・村重杏奈が７日、都内のニッポン放送イマジンスタジオで行われたラジオ番組「大沢あかねＬＵＣＫＹ７」の公開収録にゲスト出演した。村重は、“敏腕マネジャー”小野ふみや氏へ熱い思いを語り、家の合鍵を渡すほどの関係であることを明かした。村重は小野氏について「ずっと一緒のマネジャーで、もう７年くらいになる。１歳年上で、お兄ちゃんみたいな感じ」と説明。「テレビに出始めてからの村重