ハリセンボン近藤春菜（43）が7日放送の、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。優香（45）との日光を二人旅をで、芸能界であこがれの人に会えた話をした。優香がデビュー直後にあこがれていた飯島直子とCMで「ご一緒して」と話し、楽屋にわざわざ飯島訪ねてくれて、声を掛けられた思い出を話した。優香から芸能界であこがれいる人について「誰かいる？」と聞かれて春菜は「私は中学生のときから好きで