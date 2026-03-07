お笑い芸人の小籔千豊が、７日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ゲスト出演したお笑い芸人のバイク川崎バイク（ＢＫＢ）に?喝?を入れた。２人は高尾山に行くまでの車中でトーク。出会いを含めて、思い出を振り返った。そんな中、ＢＫＢが「車中から撮れ高だらけで困る」というと、小藪は「そんなあった？」と苦笑い。続けて「（ニューヨーク）屋敷（裕政）とか（さらば青春の光）森田（哲矢）とかと、仲ええねやろ？