ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体＆女子銀メダルの坂本花織（シスメックス）に対し、ファンからエールが相次いでいる。今季限りで引退する日本のエースは、２５日に開幕する世界選手権（チェコ）への出場を表明。五輪直後は明言を避けていたが、世界選手権は２０２２〜２４年大会で３連覇を果たし、２５年大会は銀メダルを獲得するなど、好結果を残している。坂本の決断には多くのファンが反応。Ｘ（旧ツイッ