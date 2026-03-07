韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席は四球で出塁した。大谷が打席に入ると東京ドームは大歓声に包まれた。第1打席、大谷は、コ・ヨンピョ投手を相手に四球を選び出塁した。WBC初戦となった6日のチャイ