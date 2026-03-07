明治大学教授の海野素央氏が７日、「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）に出演した。番組では米国とイスラエルによるイラン攻撃で緊張が続く中東情勢を特集。紛争の長期化が懸念されるなか、海野氏は米トランプ大統領に「期限、デッドラインがある」と指摘する。１１月に中間選挙が控えるが、その前の７月４日に米国建国２５０周を迎える。海野氏は「７月４日に大きな式典をやりたい。その時に戦争をやって