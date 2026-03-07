5日からWBCが開幕野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム、試合開始午後7時8分）に臨む。今回のWBCは国内放送を「Netflix（ネットフリックス）」が独占配信している。日本にとっては馴染みのない有料放送に賛否の声は少なくないが、「はっきり言ってお得」「安いよね」と納得する声も出始めた。WBCは5日から開幕。決勝戦までの全47試合をNetflixが