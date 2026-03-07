巨人は７日、オリックスとのオープン戦（京セラ）で０―８と零封負けし、連勝を３でストップ。試合後、阿部慎之助監督（４６）は９回に石塚裕惺内野手（１９）を二塁起用したことについて言及した。８点を追う８回に代打として途中出場した石塚。見逃し三振に倒れると、その直後の守備では今季初となる二塁を守った。春季キャンプからこれまで主に三塁、ないしは遊撃に就くことがほとんどだったが「二塁手・石塚」という初の