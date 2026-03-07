◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第５節Ｃ大阪０―０清水（ＰＫ４―２）（７日・ヨドコウ桜スタジアム）Ｃ大阪が清水をＰＫ戦の末に破り、今季ホーム初勝利を挙げた。立役者は新加入の元日本代表ＧＫ中村航輔だ。両チームスコアレスで９０分を終え、ＰＫ戦に突入。サポーターの声援を背に中村は、先攻の清水１人目のカピシャーバの左足シュートを自身の左足に当てて阻止。さらに清水４人目の北爪健吾のシュートもコースを読み切りブ