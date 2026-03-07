◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）先攻の韓国が初回に先取点を奪った。５日のチェコ戦で４発１１得点の打線は好調。先頭から連打で好機をつくり、３番のイ・ジョンフが先制打を放った。日本の先発、菊池雄星投手はＷＢＣデビューの最初のイニングに失点。２日の強化試合・オリックス戦でも初回に３点を失ったが、またも立ち上がりに苦戦した。