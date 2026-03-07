およそ半年後に開催するアジア大会の機運を高めようと、名古屋でスポーツイベントが開かれました。 【写真を見る】スポーツ体験イベントでアジア大会の機運醸成 「セパタクロー」や「ボッチャ」などに挑戦する多くの子どもでにぎわう 名古屋・北区の愛知国際アリーナ ことし愛知県を中心に開催されるアジア・アジアパラ競技大会を盛り上げようと、7日に愛知国際アリーナで行われたこのイベント。