◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの菊池雄星投手（３４）＝エンゼルス＝が７日、１次ラウンド２戦目となる韓国戦に先発。日本代表の一員としては初めての公式戦登板で、初回に１死も奪えずに先取点を奪われた。わずか５球で初失点となった。１番キム・ドヨンへの初球は１５４キロ直球で空振り。しかし、２球のカーブを左前打とされると、２番ジョーンズには２球目で中前打を浴びて無死一