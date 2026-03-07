◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国ー日本（2026年3月7日東京D）韓国は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本と対戦。初回に李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27＝ジャイアンツ）が左前に先制タイムリーを放った。初回、先頭から金倒永（キム・ドヨン）、ジョーンズ（タイガース）の連打で無死一、三塁と先制のチャンスを迎えた。続く李政厚は菊池雄星の初球、154キロの直球を強振。左前に