7日は東北から西の太平洋側で晴れました。特に関東では暖かくなりましたが、そんな春本番が近づく各地から様々な表情が届いています。青空の下、見頃を迎えた桜。埼玉・川口市の寺「密蔵院」に咲いているのは安行桜と呼ばれる早咲きの桜で、ソメイヨシノと比べると花がやや小ぶりでピンク色が濃いのが特徴です。桜を見に来た人：いつもきれいです。ほら犬もきれいだと言ってる。いよいよ春本番。千葉県では東京湾で一番早く潮干狩