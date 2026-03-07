私はナギサ、専業主婦です。夫のヨシハルと幼稚園児の息子カイトがいます。最近パートを辞めてヒマになった義母が、わが家の合鍵をよこせと言い出しました。どうせ義母は好き勝手に出入りして、家じゅうをチェックしたいだけなのでしょう。そこで私は逆に「義実家の合鍵も頂きたい」と提案しました。すると義母はプライバシーの侵害だと怒り出し……。その矛盾した言い分にはヨシハルも呆れたようで、「合鍵の話はお互いにナシ」と