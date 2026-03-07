県内公立高校入試の後期（一般）選抜がきょう行われ、およそ３０００人の受験生が関門に挑みました。 【写真を見る】山形県内公立高校入試（一般）約3000人の受験生が関門に挑む合格発表は17日 県内の公立高校入試が前期・後期方式になってきょうが初めての後期（一般）選抜です。全日制４２校、定時制５校で試験が行われました。 このうち山形市の県立山形中央高校では、普通科とスポーツ科に志願している１１９人が