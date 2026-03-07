理事を務めていた山形市の学校法人のうその議事録を作り、お金を借り入れたり、別の法人の債務を肩代わりさせ、学校法人に約４２００万円の損害を与えたとして、和歌山県の男がきのう、背任などの疑いで逮捕されました。 【写真を見る】うその議事録作り...学校法人に借金を肩代わりさせるなどして約4200万円の損害与える和歌山県の男(54)を逮捕（山形） 背任と有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕されたのは、和歌山県紀の川