連合山形はきょう、春闘での「６％以上の賃上げ」実現に向け、山形市で総決起集会を開きました。 【写真を見る】春闘での「6％以上の賃上げ」実現へ連合山形が総決起集会開く 集会には、県内３２の構成団体からおよそ６００人が参加しました。 連合山形によりますと所属する労働組合では２年連続で平均４パーセントを超える賃上げを実現したということです。 しかし、物価上昇に賃金の上昇が追いつかず、実質賃金は安