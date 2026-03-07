＜ダイキンオーキッドレディス3日目◇7日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞笑顔で親指を立てた。8番パー3。グリーン左手前のバンカーから2打目をピン横1.5メートルに寄せて、カップの真ん中から沈めた。初日からのスコアはバーディとパーだけ。開幕からの連続ボギーなしを44ホールに伸ばし、ツアー記録を更新した佐久間朱莉が“いいね！”のサムアップだ。【写真】惜しい！今季初ボギーでヒザから崩れ落ちる