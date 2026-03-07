3月8日は「国際女性デー」です。“防災に女性の視点を”…この動きが各地で広がり形になっています。◇東京・原宿で国際女性デーにあわせて開催されたイベント。多くの女性が手に取っていたのは「おりものシート」です。スタッフ「災害の時お風呂に入れなかったり。そういった時におりものシートを使うと下着の衛生も保てる」災害時、下着をこまめに替えられない場合に通気性が良く、普段使いできるおりものシートが役立つこ