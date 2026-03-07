◇RIZIN.52（2026年3月7日有明アリーナ）格闘技イベント「RIZIN」は7日、26年開幕戦となる「RIZIN.52」を有明アリーナで開催。セミファイナルでは“IQレスラー”桜庭和志の長男である桜庭大世（サクラバファミリア）がルイス・グスタボ（ブラジル）に2RTKO負けを喫した。世代を超えたリベンジを果たせなかった。オレンジの学ランにランドセルを背負って入場した桜庭。花道を歩いてリング正面に立つと、自身の入場曲であるC