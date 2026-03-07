サッカーアルビレックス新潟は、明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグのホーム初戦で高知ユナイテッドＳＣと対戦。2点を追うアルビは後半19分、コーナーキックから新井が左足で決めると・・さらに43分、左サイドからのクロスにモラエスのヘッド。同点に追いつき、ＰＫ戦に持ち込みます。しかしアルビはＰＫ戦の末敗れ勝ち点1の上積みにとどまりました。