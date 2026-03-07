倒壊の恐れがある“特定空き家”について、新潟県柏崎市は3月5日、期限までに修繕などの対策を講じなかったとして、所有者の氏名や住所を公表しました。 公表の対象となったのは、柏崎市荒浜3丁目と善根にあるいずれも木造2階建ての住宅です。柏崎市によりますと、去年12月にそれぞれの所有者に対し、市が建物の修繕や倒壊防止対策などを2月9日までに講じるよう求めていました。しかし、所有者が命令に応じ対策を講じなかったため