県内の蔵元が集い、日本酒の魅力を発信するイベント「にいがた酒の陣」が新潟市で始まりました。来場者が朝早くから列を作った人気イベント「にいがた酒の陣。今年は県内82の蔵元が参加。500あまりの銘柄が揃いました。来場者はいろいろな酒を試飲して回るなどして、楽しんでいました。【訪れた人は】「すごく楽しくて帰りたくないです」「めっちゃ楽しいです買っちゃって飲んでます」「こんなすごいイベント知らなかったの悔しい