オープン戦初戦の先発を任された横浜の左腕・小林＝横浜高校長浜グランド第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する横浜が対外試合解禁日の７日、横浜市金沢区の長浜グラウンドで帝京三（山梨）と練習試合を行い、１４−０で快勝した。村田浩明監督（３９）は「甲子園での初戦の対戦相手も決まり、選手たちのスイッチが入っていた。入りとしてはすごく良かったと思う」と振り返った。横浜は８日にも練習試合を