ソフトバンクは７日の阪神とのオープン戦（甲子園）に０―１で惜敗した。この日、投手陣で存在感を発揮したのがルイス・ロドリゲス投手（２４）だった。今年で来日５年目を迎える育成右腕。２番手として甲子園のマウンドに上がると、スライダーも駆使しながら相手打者のバットの芯を外した。この日の最速は１５５キロを記録し、三者凡退でピシャリと抑えた。小久保監督は「変化球でしっかりストライク取れる投手で、結構クイ