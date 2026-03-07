【その他の画像・動画等を元記事で観る】「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」の大森藤ノが原作、気鋭の漫画家・青井聖が漫画を担当している、“剣と魔法”のファンタジーコミック「杖と剣のウィストリア」。魔法至上主義の世界に一振りの剣で挑む少年・ウィルの戦いを描いた本作のTVアニメのシーズン2が4月12日（日）から毎週日曜ごご4時30分にTBS系全国28局ネットにて放送することが決定した。放送終了後のご