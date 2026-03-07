メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の王将戦七番勝負の第5局が8日から始まります。藤井聡太六冠は負ければタイトルを失うことになります。 今期の王将戦七番勝負は、藤井聡太六冠に永瀬拓矢九段が挑戦しています。 8日から栃木県のホテルで第5局が始まるのを前に、2人は対局室で検分を行い、使う駒を選んだり室内の環境を確認したりしました。 藤井六冠は王将戦4連覇中ですが、今期はここまで1勝3敗で、8日からの対局で