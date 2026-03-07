◆オープン戦オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が今季２度目の実戦に臨み、３回５安打４失点。５回先頭、６回２死無走者の場面で与えた四球がともに失点に直結し「いけない点数の取られ方なのでそこが反省点。次の登板に向けてまた課題をつぶしてやっていくだけです」と悔しさをにじませた。直球の最速は１４７キロ。球威、キレ含めて試合後は内海投手コーチと「出力が物足りない」と話