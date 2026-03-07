◆オープン戦日本ハム５―３ロッテ（７日・エスコン）日本ハムのドラフト１位・大川慈英（じぇい）投手（２２）＝明大＝が１回完全投球で堂々の“エスコンデビュー”を果たした。ロッテとのオープン戦に、５―３の８回から登板。先頭の松川をカットボールで遊ゴロ、友杉をチェンジアップで右飛、山本からはこの日最速の１５１キロ直球で３球三振に仕留め、マウンド上で雄たけびをあげた。「そこはストレートで三振を取りた