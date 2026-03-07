◎試合前練習で20メートル走の測定をしていた巨人・岸田は「山瀬の方が速い？うそ？もう一本」とおかわり。それでも結果は変わらず、膝から崩れ落ちていました。◎DeNA・相川監督は、試合前練習中に報道陣に「おはようございます。見ました？僕は移動中に見てました。凄いよね〜」。もちろん、WBCの大谷選手の活躍のことです。◎試合前までオープン戦の打率が2割と低調な西武・村田は「欲しがっちゃって…。良くないスパイラ