◇オープン戦オリックス8―0巨人（2026年3月7日京セラD）オリックス・太田のバットが上昇モードだ。6日に巨人の開幕投手候補・山崎から二塁打を放っていたが、この日は「2番・二塁」での先発出場。初回無死二塁でマタの内寄りの速球をとらえ、一塁線を破る先制適時打。2回2死二塁では変化球に体勢を崩されながら中前に落とし、2打席連続適時打のマルチ安打と好調ぶりを印象づけた。「（1打席目は）ランナー二塁だったん