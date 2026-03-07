野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組は７日、台湾―チェコの試合が行われ、１４−０で台湾が大勝した。台湾１４―０チェコ台湾が大会初勝利。二回にフェアチャイルドが満塁弾を放つなど得点を重ねた。チェコは３連敗で１次ラウンド敗退が決まった。長打力光るフェアチャイルド台湾の３番フェアチャイルドが、満塁本塁打を放って大会初勝利に貢献した。２点リードの二回二死満塁で初球の変化