子どもたちがデジタル技術を活用して長崎市のPRに挑戦するワークショップが7日開かれました。 長崎市などが初めて開催した「デジタルアート体験」。 児童や生徒にデジタル技術を使った表現を体験してもらい芸術文化への活用を図ろうと開かれました。 去年、新たに設立された映像制作などを行う「つなぐ」が講師を務め、参加者は長崎市をPRするポスターや映像の作成に挑戦しました。 （小学4年生） 「難しか