小学生が楽しみながらプログラミングの考え方を体験するイベントが7日、県庁で行われました。 イベントは半導体の製造装置メーカーの「アプライドマテリアルズジャパン」が県などと共同で開催し、小学3年生から6年生まで33人が参加しました。 子どもたちは課題をクリアしながらゴールを目指すロボットに指示を出し「思考を整理し、伝える力」の大切さを体験しました。 （小学5年生） 「みんなと考えるところ