◇明治安田J1百年構想リーグC大阪0―0（PK4―2）清水（2026年3月7日ヨドコウ）C大阪がPK戦の末に今季ホーム初勝利を手にした。「私たちのチームのために取り組もうと思いました。求められている役割はポストの間で何ができるかだと思っています」。2本を止めて殊勲者になったGK中村航輔は冷静に振り返った。アーサー・パパス監督が「今季一番支配できた試合」と振り返ったように内容でも圧倒した。FW櫻川ソロモンやMF柴